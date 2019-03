20 900$ d'amendes pour le président de Métal Beauport et l'entreprise

Un recycleur de pièces d’automobiles de Beauport et son président devront payer 20 900$ en amendes pour avoir opéré l’entreprise sans permis.



L’Office de protection du consommateur reprochait à l’entreprise Métal Beauport, située sur le boulevard Louis-XIV à Québec, et à son président, Sébastien Bouchard, d’avoir vendu des carcasses et diverses pièces de véhicules routiers mis au rancart sans détenir le permis exigé par la loi.



Ils ont été déclarés condamnés par le tribunal à payer respectivement des amendes de 15 000$ et de 5 406$, pour un total de 20 906$.



«Les infractions ont été commises entre août et novembre 2017. L'entreprise a depuis régularisé sa situation en obtenant le permis requis», a fait savoir l’organisme gouvernemental dans un communiqué, vendredi.



Toute personne qui fait le commerce ou le recyclage de véhicules routiers (automobiles neuves ou d'occasion, motos, motoneiges, véhicules récréatifs, etc.) doit avoir un permis, rappelle l’Office.



Les détenteurs de ces permis doivent notamment déposer un cautionnement. Cette somme d’argent sert ensuite à indemniser les consommateurs, si le besoin se présente.