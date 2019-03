25 choses que vous ne saviez (peut-être) pas pour le 25e anniversaire de Mellow Gold de Beck

Dans la catégorie « ça nous rajeunit pas », l’album Mellow Gold de Beck fait très bonne figure.

À sa sortie en 1994, bien des mélomanes curieux se demandaient qui était Beck, cet ovni, ce vagabond céleste trimballant son drôle de folk-rap.

Personne ne se doutait que le déroutant troubadour continuerait d’enregistrer des albums 25 ans plus tard.

Ceux qui croyaient que Loser était la mauvaise blague d’un one-hit wonder en ont pris pour leur rhume.

Si sa dégaine nonchalante entraînait à sa suite de nombreux mystères, son album Mellow Gold paru le 1er mars 1994 allait étonner tout autant.

Et si le jeune californien de 23 ans à l’époque avait plus à offrir qu’un refrain racoleur versant dans l’autodérision?

Voici 25 faits inusités pour cet opus qui célèbre son quart de siècle. Déjà...

Au départ, Beck voulait nommer l’album Cold Ass Fashion. Il s’arrêta finalement sur Mellow Gold, qui représente une variété de marijuana typiquement californienne.

La sculpture un peu étrange qu’on retrouve sur la pochette a un nom, Survivor From the Nuclear Bomb! Il s’agit de l’œuvre de l’artiste Eddie Lopez.

Selon ce rapportait Yahoo, son mégasuccès Loser fut en partie improvisé devant un producteur qui travaillait essentiellement dans l’industrie du hip-hop. Beck aurait alors déclaré : « Je suis le pire rappeur du monde. Je suis un loser... Pourquoi tu ne me tues pas? » (La rumeur veut qu’il tentait vainement d’imiter Chuck D de Public Enemy).

La chanson la plus « vieille » est Pay No Mind. Beck l’a écrit alors qu’il n’avait que 18 ans. Cette première version comptait pas moins de 10 couplets!

Mellow Gold n’est pas le seul album que Beck a fait paraître en 1994. Pour dissiper l’idée qu’il n’était l’homme d’un seul hit, Loser, le prolifique auteur-compositeur-interprète avait aussi fait paraître One foot in the grave et Stereopathic Soulmanure.

Mellow Gold a été consacré disque d’or (500 000 albums vendus selon les standards américains) seulement deux mois après sa sortie.

Une première version de Loser est parue à seulement 500 exemplaires. Beck la trouvait d’ailleurs médiocre et ne voulait pas la mettre sur l’album. Il a bien fait de changer d’idée...

Beck a joué Pay No Mind dans tous ses spectacles. Mais il improvise toujours de nouvelles paroles.

Beck détestait être perçu comme le soi-disant porte-parole d’un soi-disant mouvement slacker à cause de sa chanson Loser. Pour lui, la pièce ne faisait pas de lui un porte-étendard de quoi que ce soit.

Loser a détrôné All Apologies de Nirvana au sommet du palmarès Billboard.

Au moment où Loser était premier dans bien des palmarès, un groupe californien du nom de Cracker lançait une chanson avec le même nom! Une reprise de Jerry Garcia parue d’abord en 1971. Ce doublon n’a pas fait ombrage au succès de Beck. Qui se souvient de Cracker?

Malgré les moyens dont il aurait pu disposer en acceptant de signer avec un label réputé (Geffen), Beck a tenu à enregistrer Mellow Gold sur un 8 pistes rudimentaire dans la chambre du producteur Carl Stephenson. Pour mieux préserver sa liberté artistique sans doute.

Selon Whiskey Clone, méga-site consacré à Beck, Stephenson et Beck se nourrissaient essentiellement de pizza et de Doritos durant les sessions de Mellow Gold. Miam!

Loser est la première pièce de l’album, le premier extrait, mais aussi la première pièce enregistrée. 6 heures ont suffi pour compléter les pistes de la chanson. Les passages rap et les voix ont tous été réussis du premier coup!

« I’m driver and I winner » qu’on entend en échantillonnage dans Loser provient du film Kill the Moonlight du réalisateur Steve Hanft. Ce dernier assurera d’ailleurs la réalisation du clip de Loser.

La batterie de Loser est un sampling de la pièce I Walk On Guilded Splinters de Dr. John reprise par Johnny Jenkins.

L’idée du cercueil qui bouge dans le clip de Loser est un hommage aux effets spéciaux douteux des films d’épouvante des années 20.

Le passage en narration « I’m sad and unhappy » dans Beercan vient d’un échantillonnage de l’album Adventures in Care-a-lot des Calinours (connus sous le vocable Care Bears aux États-Unis).

Le bref orgasme de feedback au milieu de la même pièce provient quant à lui de Hot Leg des Melvins.

Dans le clip Beercan, Beck a fait appel à des sans-abri pour jouer dans le clip. Il leur a offert 100 dollars pour de la figuration.

Dans le clip Pay No Mind, on peut voir Mark Gonzales, la légende du skateboard des années 90, faire quelques pirouettes avec sa planche.

Dans la tournée qui a suivi la sortie de Mellow Gold, Beck était bien conscient que plusieurs spectateurs ne connaissaient que son mégasuccès. Il s’est alors amusé à en modifier les paroles à quelques reprises. Ça donnait parfois « I'm a nickel baby, so why don't you shine me? »(Je suis une pièce de 5 cents bébé! Alors pourquoi ne me fais-tu pas briller?) et parfois « I'm a schmoozer baby, so why don't you rock me? »(Je suis un bourreau bébé! Alors pourquoi ne me berces-tu pas?).

Dans Fuckin with My Head (Mountain Dew Rock), on retrouve un échantillonnage de la pièce Save The World du groupe Southside Movement paru en 1974. Beck a ralenti le tempo d’origine pour l’adapter à son propre groove.

D’ailleurs, le même rythme de Southside Movement se retrouve aussi sur la chanson Sweet Sunshine.

Parlant de rythme, la bien nommée The Big Beat de Billy Squier se retrouve aussi au milieu de la pièce Soul Suckin’ Jerk.