5 vins aux saveurs de l’Espagne

Je reviens tout juste de quelques jours en Espagne, où je me suis laissé charmer par les paysages de l’Andalousie, l’accueil des Espagnols, leur nourriture et, bien sûr, leurs vins. Ce pays de la péninsule ibérique a une longue histoire viticole et la vigne y est omniprésente. Au sud de Madrid, les paysages mettent en scène des vignes et des oliviers à perte de vue.

La production du vin, même si elle fait partie de la tradition, prend un virage vers la modernité avec de vieilles vignes travaillées par des vignerons qui, pour plusieurs, ont pris de l’expérience un peu partout dans le monde avant de rentrer au pays. J’aime l’Espagne pour sa diversité qui nous donne la possibilité de boire des vins de tous les styles et de toutes les couleurs. Voici quelques suggestions qui, je l’espère, sauront vous faire voyager à travers le verre et découvrir ce beau pays. Salud !

Cava, Reserva, 2013

Gramona : L’appellation cava est en pleine révolution, certains producteurs qualitatifs de la Catalogne ayant le désir de se faire connaître pour la qualité de leur produit et l’identité de leur terroir, plutôt que pour leur prix dérisoirement bas. Gramona fait partie de ceux-là, et avec quelques producteurs partageant les mêmes valeurs ils ont décidé de sortir officiellement de l’appellation dans les dernières semaines. Ce mousseux aux notes de poire et de pomme jaune a une petite pointe briochée. Le dosage garde la bouche fraîche et en fait une bulle parfaite pour l’apéritif avec quelques tapas.

12 % Espagne | Vin mousseux | 29,15 $ | 5,4 g/l

★★★ | $$$ | BIO

CODE SAQ : 12450703

Xérès, Fino, Inocente

Valdespino : Voici une appellation historique de l’Espagne, aux saveurs uniques. Si vous ne connaissez pas le xérès, son élaboration particulière lui apporte des aromatiques qui vous sortiront de vos repères. Ce très beau fino aux notes d’amande amère et à la bouche tendue et bien saline sera parfait pour l’apéritif, avec des sardines ou des olives vertes, pour une expérience tout espagnole. Cette recommandation est pour amateurs avertis !

15 % Espagne | Vin fortifié | 27,10 $ | Moins de 1,2 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13850186

Ribera del Guadiana, Zarcita, 2016

Palacio Quemado : Ribera del Guadiana est une région aux frontières de l’Espagne et du Portugal, plus connue pour la qualité de son Jamon de Bellota que pour ses vins. Une grande quantité du vin élaboré dans la région va à la distillation, mais quelques producteurs valent le détour. Palacio Quemado fait partie de ceux-là. Son zarcita est à base des cépages touriga nacional, trincadeira, grenache et tempranillo. Son nez charmeur, mélange de fruits rouges et noirs juste mûrs, fait place en bouche à un vin facile à boire et sans dureté. Bien équilibré, ce sera un passe-partout d’intérêt.

13,5 % Espagne | Vin rouge | 21,15 $ | 2 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 13844350

Priorat, Garnatxa, 2017

Scala Dei : Scala Dei est une très belle expression du cépage grenache noir sur une des appellations les plus prestigieuses de l’Espagne. Les vins de l’appellation priorat ont été victimes de leur popularité dans les dernières années et, par conséquent, les vins sont devenus rapidement très chers. Scala Dei reste à prix très raisonnable pour la qualité. On y retrouve le fruité généreux du grenache, mais qui reste équilibré et digeste. Avec une pièce de bœuf à la plancha, vous allez vous régaler.

14,5 % Espagne | Vin rouge | 24,90 $ | 1,5 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 12885379

Rueda, Verdejo, 2017

Valdecuevas : L’appellation Rueda propose des vins blancs frais et fruités qui sauront plaire aux amateurs de sauvignon blanc. Élaboré avec du verdejo, cépage phare de la région, Valdecuevas est une nouveauté sur les tablettes de la SAQ. Outre son prix sympathique, c’est simple, frais et fruité, aux arômes de fruits blancs. Vous allez l’apprécier à l’apéritif ou en accompagnement à du fromage de chèvre.

13 % Espagne | Vin blanc | 15,85 $ | 1,9 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 13801721

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

