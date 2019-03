550 000$ pour du mobilier «unique» à la place Jean-Béliveau

Le contrat comprend la conception, la création, la production, la livraison, l’installation et la cession du droit de propriété du mobilier « exclusif » destiné à la grande place publique qui jouxte le Centre Vidéotron.

L’entente avec Morelli Designers prévoit que les bancs, tables et étals modulables seront fabriqués en béton architectural blanc et en acier avec du bois IPÉ. « La démarche artistique s’inspire de la nordicité de la place Jean-Béliveau, de l’amphithéâtre et de l’œuvre d’art », précise-t-on.