ROBERGE, Denis



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 24 février 2019, à l'âge de 58 ans et 11 mois, est décédé monsieur Denis Roberge, conjoint de madame Josée Fontaine, fils de madame Rolande Carrier et de feu monsieur Roger Roberge. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et sa mère, ses enfants: Alexandre et Mylène; ses frères: Mario et André (France Larrivée); la famille Fontaine, ainsi que ses nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 18h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.