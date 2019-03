Affaires SNC-Lavalin: l’opposition maintient la pression

OTTAWA | Les oppositions conservatrices et néo-démocrates veulent maintenir la pression sur le gouvernement Trudeau dans l’affaire SNC-Lavalin en exigeant l’annulation de la pause parlementaire de la semaine prochaine.

Dans une lettre commune, les deux partis d’opposition demandent au premier ministre Trudeau de rappeler la Chambre des communes, qui doit normalement ajourner ses travaux plus tard aujourd’hui, jusqu’au 18 mars prochain.

«Compte tenu de la gravité et de la crédibilité des allégations contre le premier ministre et du nuage de scandale qui entoure le gouvernement libéral, le premier ministre doit rappeler la Chambre des communes pour qu’il puisse répondre aux questions des députés», soutient le chef conservateur, Andrew Scheer, et néodémocrate, Jagmeet Singh.

Justin Trudeau ne s’est pas présenté en Chambre pour la période des questions, jeudi, au lendemain du témoignage-choc de l’ex-ministre démissionnaire au coeur de l’affaire SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould. M. Trudeau était plutôt à l’Agence spatiale canadienne, à Longueuil pour y annoncer la contribution du Canada à un important projet d’exploration lunaire avec la NASA.