Alexandra Stréliski au Palais Montcalm: 75 minutes en apesanteur

Touchante sur disque, la pianiste, star de la vague néoclassique qui déferle ­présentement sur le Québec, l’est encore plus sur scène, a-t-on pu découvrir avec ravissement, vendredi soir, au Palais Montcalm.

Signe de l’engouement que suscite celle que plusieurs ont découvert par le biais des projets cinéma et télé de Jean-Marc Vallée, c’était salle comble pour sa toute première visite dans la capitale. Ce le sera encore samedi soir et on chuchotait, dans les couloirs du Palais Montcalm, qu’on aurait pu aisément vendre un troisième soir.