Bancs de neige: l’Est-du-Québec aussi

Depuis déjà près de quatre mois, les titres se ressemblent. « Une autre tempête de neige dans l’Est-du-Québec ». Combien depuis le mois de novembre ? Les citoyens ne les comptent plus. Des épisodes de 30, 40 et même 50 centimètres. Bien sûr, la population du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord est habituée depuis toujours aux hivers rigoureux, mais la saison actuelle restera en mémoire longtemps. Dans les secteurs plus exposés, le vent aussi a laissé des traces. « La neige accumulée par la poudrerie est terrible ici », explique Mireille Poulin, de L’Isle-Verte.

Photo courtoisie, Mireille Poulin