Des travaux devront de nouveau être réalisés sur le pont Pierre-Laporte de Québec.

La chaussée endommagée sur le pont fait en effet rager les automobilistes.

Les travaux réalisés en 2014 au coût de 10 millions $ sont déjà à refaire.

Le ministère des Transports (MTQ) fait du rapiéçage puisque de l'asphalte se détache et des ornières se forment.

«Le pont est suspendu et est très flexible. On ne peut mettre plus de 5 cm de bitume et c'est fragile», mentionne Guillaume Paradis, porte-parole au MTQ.

Le ministère des Transports est en train d'élaborer un plan de travail pour de nouveaux travaux. Aucun échéancier n'est disponible pour le moment.

Quelque 130 000 véhicules empruntent le pont Pierre-Laporte chaque jour.