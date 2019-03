Défusionnés et satisfaits

Les citoyens des villes défusionnées sont beaucoup moins critiques sur le déneigement que ceux de Québec, malgré l’hiver exceptionnel qui sévit. Dans la capitale, les plaintes ont explosé de 76 %.

Le Journal a recueilli le nombre de plaintes formulées par les citoyens sur le déneigement à Québec, Saint-Augustin et L’Ancienne-Lorette pour l’hiver 2018-2019, afin de le comparer à celui de l’hiver de 2017-2018.

Les chiffres démontrent que les résidents des villes défusionnées se plaignent significativement moins que leurs voisins de Québec.

En effet, à Québec, pour les quatre premiers mois de neige, le nombre de plaintes a bondi de 76 % par rapport à l’an dernier. On approche le cap des 6000 cette année.

Capacité de réaction rapide

À Saint-Augustin, le nombre de récriminations a augmenté, mais dans une proportion bien moindre, soit 37 %.

Sans vouloir s’immiscer dans les affaires de Québec, le maire Sylvain Juneau suppose que « quand on est une petite ville, on peut se revirer de bord plus rapidement. Mais je n’ai pas d’explication claire sur cette question. »

Tout de même, avec l’hiver de cette année, M. Juneau se félicite de la performance de sa municipalité.

« Je suis agréablement surpris qu’on n’ait pas une si grande augmentation des plaintes. Ça doit être parce que les gens ont compris qu’on fait ce qu’on peut. »

Le maire explique que Saint-Augustin ne peut pas s’équiper de machinerie pour faire face aux hivers exceptionnels, qui arrivent une fois tous les dix ans. « Ça coûterait les yeux de la tête. »

À L’Ancienne-Lorette, les plaintes sont très peu nombreuses. On en compte 44 cette année contre 33 l’an dernier.

Notons que ce dernier chiffre est le nombre total de plaintes pour l’hiver, puisque la municipalité n’était pas en mesure de fournir les chiffres pour la même période.

André Rousseau, directeur général de la municipalité qui compte 80 km de rues, estime que les citoyens de sa ville sont « indulgents ».

« On est une petite ville et on est dans ce mode-là. Ils sont compréhensifs. » Il assure que ses équipes accordent beaucoup d’importance au déneigement. « On gère intelligemment nos ressources. Nos employés sont très efficaces. »

Caractère urbain

À la Ville de Québec, la porte-parole Wendy Whittom explique que la situation est particulière.

« Le caractère urbain de notre ville, entre autres le Vieux-Québec et La Cité-Limoilou, représente un défi important en gestion de la neige par l’étroitesse des rues et le manque de place pour en disposer. »

Elle souligne que dans une municipalité à caractère plus rural, l’espace de soufflage sur les terrains est beaucoup plus grand, ce qui limite le transport de la neige et le délai pour l’enlèvement.

Québec a reçu 325 cm de neige depuis le début de l’hiver. Lors de l’hiver record de 2008, 382 cm étaient tombés entre octobre et février.