Des questions aux élus dans le confort de votre salon

La Ville de Saint-Augustin innovera dans la région de Québec, dès le 19 mars, en permettant à ses citoyens de poser leurs questions aux élus sur le web, dans le confort de leur foyer, pendant les séances du conseil municipal.

Il ne sera plus obligatoire de se déplacer à l’hôtel de ville ni de se pointer au micro devant tout le monde pour interroger le maire ou un autre conseiller municipal.

Cette mini révolution de la procédure d’assemblée, pour améliorer l’accès aux élus, est en préparation depuis quelques semaines déjà.

Pas de limite de temps

Un conseiller élu ou un fonctionnaire aux communications sera mandaté pour répertorier les questions du public, acheminées durant la webdiffusion via Facebook Live, et de les relayer au maire lors de la deuxième période de questions, avant la clôture de la séance. Aucune limite de temps n’est prévue. Le maire Sylvain Juneau se dit prêt à répondre à « toutes » les questions respectueuses.

« Les gens ne s’intéressent pas assez à la chose municipale et on essaie de changer ça. Est-ce que ça va donner des résultats extraordinaires ? Je ne le sais pas, mais je le souhaite. Je pense que ça va être une bonne chose. Les gens vont tous pouvoir s’exprimer et poser leurs questions. On n’a pas l’intention de faire de censure, mais évidemment, on va prendre les questions qui peuvent être posées en public », a-t-il spécifié au bout du fil.

« Depuis qu’on a instauré la webdiffusion, on a des centaines de visionnements [la majorité en différé] et les gens se déplacent moins qu’avant. C’est plate parce qu’il y a moins de questions. C’est pour ça aussi qu’on veut les permettre à distance. S’il y a 75 questions, on va peut-être essayer de limiter ça un peu, mais d’habitude, on répond à tout. »

Depuis son élection en 2015, le maire Juneau a pris l’habitude de discuter longuement avec les citoyens lors des séances du conseil, sans chronométrer les échanges. Même si les files sont parfois longues au micro, il laisse tout le monde s’exprimer. « Moi, je suis pour le plus de transparence possible et d’explications. Je veux que les dossiers soient clairs. »

Moins rigide qu’à Québec

À titre de comparaison, le cadre réglementaire qui régit les périodes de questions des citoyens est beaucoup plus strict à Québec. Lors des séances du conseil, la première période est limitée à 35 minutes alors que la deuxième est d’une durée de 15 minutes. Les citoyens n’ont qu’une minute pour poser leur question et n’ont pas le droit de poser une sous-question.

Si la liste de citoyens inscrits au registre est épuisée, il est cependant possible de revenir au micro, plus tard, une seconde fois.