Desjardins et le développement durable

Au printemps dernier, le Mouvement Desjardins et Hydro-Québec avaient annoncé leur intention d’installer 200 bornes de recharge pour véhicules électriques dans l’ensemble du Québec et de l’Est de l’Ontario. Lors de la première phase d’installation en 2018, 40 bornes sur les 200 ont été installées ; les 160 autres le seront d’ici 2021. Dans la très grande région de Québec, incluant la Rive-Sud et l’entrée de la Beauce jusqu’à Portneuf, 17 bornes de 240 volts ont vu le jour. Les plus récentes sont situées sur les terrains de stationnement des Caisses Desjardins des Chutes Montmorency (Boischatel), de l’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré.

Le 34e Salon Info-Vélo s’ouvre aujourd’hui (jusqu’à dimanche) au Terminal de croisières du Vieux-Port de Québec. Vous pourrez donc planifier votre prochaine saison de vélo. Renseignements : infoveloquebec.com.

Talentueuse

Photo courtoisie

Sonya Tremblay, propriétaire du salon de coiffure Le Privé, situé au 915, rue Monseigneur- Grandin, dans l’arrondissement Ste-Foy, peut compter, depuis 2 ans maintenant, sur les talents de son associée Gisèle Filloles (photo). Sonya voulait partager le bonheur qu’elles ont de travailler ensemble. Voilà, c’est fait.

Mes excuses

Photo courtoisie

Une erreur de photo s’est produite cette semaine dans la section « Disparus » de ma page. En voulant souligner, mercredi, le triste 5e anniversaire du décès de Gilles Trudel (photo), ex-conseiller municipal Ville de Québec sous Jean-Paul L’Allier décédé le 27 février 2014, la photo montrait plutôt Marc J. Trudel, professeur de l’Université Laval, décédé il y a 10 ans aujourd’hui. Mes excuses à la famille de Gilles Trudel.

20 000 $ pour le 20e

Photo courtoisie

Le 20e spectacle-bénéfice au profit de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, présenté le 13 février dernier à la Salle Albert-Rousseau, sous la coprésidence d’honneur d’Yves Proteau et Jean Proteau, coprésidents de APN Inc., a permis de remettre des profits nets de 20 000 $, somme qui sera entièrement réinvestie au bénéfice des étudiants. Depuis l’an 2000, cet événement signature pour la Fondation du Cégep de Sainte-Foy est une source majeure de financement, puisqu’à ce jour, c’est plus de 850 000 $ qui ont été amassés. Sur la photo, les coprésidents d’honneur se retrouvent en compagnie de l’humoriste invité, Anthony Kavanagh, et les membres du comité organisateur.

Bonne fête !

Photo courtoisie

Madame Jacqueline Beaulé (photo), qui demeure au Manoir Duberger, célèbre aujourd’hui son 96e anniversaire de naissance. Son fils Yvon et sa conjointe Josée lui souhaitent une agréable journée d’anniversaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Dallaire (photo), psychologue, sexologue, auteur et conférencier, 72 ans... Justin Drew Bieber, chanteur pop, R&B et acteur canadien, 25 ans... Mélanie Marois, ex-joueuse de tennis et animatrice québécoise, 35 ans... Ron Francis, ex-directeur général des Hurricanes de la Caroline (LNH), 55 ans... Ron Howard, acteur de cinéma, réalisateur et producteur, 65 ans... Adrien Bigras, golfeur professionnel québécois, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

1er mars 2009. Marc J. Trudel (photo), 65 ans, professeur et doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval... 2016. Tony Warren, 78 ans, scénariste britannique... 2015. Jeff McKnight, 52 ans, ancien joueur des ligues majeures de baseball (Mets-Orioles)... 2014. Nancy Charest, 54 ans, ex-députée libérale de Matane (2003-2007)... 2008. Michel Gendron, 49 ans, producteur de disques... 2006. Pierre-Paul Bertin, 80 ans, peintre franco-québécois.