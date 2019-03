Ellen accueillie en star

On se serait cru au concert de la plus grande des stars du rock de la planète, vendredi soir. Le public montréalais a réservé un accueil extrêmement enthousiaste et bruyant à Ellen DeGeneres, de passage au Centre Bell pour une conférence qui n’aura malheureusement duré qu’un peu plus d’une heure.

C’est sous un tonnerre d’applaudissements, chandail du Canadien en main, qu’Ellen DeGeneres a fait son entrée sur la scène du Centre Bell.

Avant même que l’humoriste n’apparaisse, l’amphithéâtre entier était debout, prêt à accueillir la « reine des talk-shows d’après-midi », avec une ardeur franchement impressionnante.

« I love you, Ellen »

« Bonjour ! Oui, oui ! », a lancé l’humoriste américaine dans un français plus qu’acceptable, au plus grand plaisir des Montréalais dont les cris de joie ont redoublé de volume.

Les « I love you Ellen! » fusaient de toutes parts dans l’enceinte du Centre Bell, ils n’ont d’ailleurs jamais cessé tout au long de la soirée, prouvant que les quelque 11 200 spectateurs étaient visiblement gagnés d’avance. Ellen allait-elle être à la hauteur ? Oui, évidemment. Mais on aurait souhaité qu’elle reste sur scène plus longtemps.

Les fans, eux, n’ont toutefois pas semblé déçus quand les lumières se sont rallumées autour de 21 h 15, scellant leur soirée en compagnie de leur idole.

Au moins, l’humoriste s’est montrée charmante, attachante et candide durant cette conférence sous le titre A Conversation with Ellen. On devine qu’elle a donné sensiblement le même spectacle des dizaines de fois dans la dernière année. Pourtant, jamais elle ne nous a donné l’impression qu’elle entrait en mode « pilote automatique ». Bref, une véritable pro.

Oui, Ellen a été inspirante. Très inspirante, même. On aurait toutefois apprécié un peu plus de profondeur et de confidences. Car même les fans n’ayant qu’une connaissance sommaire du parcours de leur idole n’ont pas dû apprendre grand-chose au cours de leur soirée.

Survol exhaustif

C’est sans savoir réellement à quoi s’attendre que Le Journal a pris place dans le Centre Bell pour cette soirée A Conversation with Ellen. Conférence ? Stand-up ? Les deux ? Et en quelles proportions ?

On n’a finalement eu que la conférence, mais toujours teintée de pointes d’humour.

La soirée, pilotée par l’animateur et journaliste canadien Dave Kelly, s’est avérée un survol exhaustif de la vie et carrière d’Ellen DeGeneres.

Icône LGBT

Une bonne portion de la soirée a été consacrée à l’homosexualité de la principale intéressée, surtout les circonstances de son coming-out hyper médiatisé en 1997, alors que son sitcom était parmi les plus populaires.

« J’avais une belle vie. J’étais riche, populaire, les gens semblaient m’aimer. Mais j’ai réalisé que ma vie était en fait une cage. Une belle cage, mais une cage quand même. Je détestais mentir, mais je me disais que je perdrais tout si les gens apprenaient que j’étais gaie », a confié la star à un amphithéâtre entier pendu à ses lèvres.