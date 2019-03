Gala Jeune personnalité d’affaires : Anya Okuka couronnée

Hier soir, Pleins feux a assisté au Gala Jeune personnalité d’affaires Banque national, organisé par la Jeune Chambre de commerce de Québec. Le prix Jeune personnalité d’affaires a été décerné à Anya Okuka, directrice du développement des affaires et relève ciblée chez Café Castelo. En remportant ce prix, Mme Okuka voit son leadership, sa vision et ses réalisations mis en lumière par l’ensemble de la communauté d’affaires de Québec. Félicitations!

Photo courtoisie

Rappelons que depuis 1992, la Jeune Chambre de commerce de Québec organise ce concours afin de faire rayonner les jeunes gens d’affaires de la région qui ont un parcours distinctif sur les plans tant personnel que professionnel et qui exercent une influence positive dans leur milieu et sur la société. Les finalistes peuvent provenir de tous les secteurs d’activité :

Social, culturel et artistique

Tourisme, restauration et hébergement

Services professionnels

Marketing et communication

Santé, sport et nutrition

Technologie et innovation

Commerce de détail

Engagement social

Le lauréat obtient, en plus de la reconnaissance de ses pairs, une campagne médiatique dont la valeur est établie à 23 000 $. Pour en savoir plus sur le concours Jeune personnalité d’affaires : jccq.qc.ca, sous Concours.