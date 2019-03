Il dédie ses débuts avec les Remparts à son grand-père

Après des semaines d’attente, le défenseur recrue Romain Rodzinski effectuera ses débuts dans l’uniforme des Remparts de Québec vendredi soir à l’occasion du passage des Olympiques de Gatineau au Centre Vidéotron. En foulant la patinoire pour son baptême dans la LHJMQ, il aura une pensée toute particulière pour son grand-père paternel décédé plus tôt cette semaine.

Si la mère et les grands-parents de l’arrière de 16 ans assisteront à ce moment spécial, il manquera un invité de marque parmi l’assistance alors que son père a dû se rendre en Pologne, son pays natal, pour les funérailles du défunt.

« L’été dernier, on s’est rendus en Pologne et c’était la première fois que je voyais mes grands-parents depuis l’âge de 2 ans. C’était comme la première fois pour moi. Ce match, je vais le dédier à lui », a lancé Rodzinski, né à Lausanne puisque sa mère, une infirmière, travaillait en Suisse quand elle a croisé le chemin de M. Rodzinski, alors guide d’escalade dans ce pays reconnu pour son caractère alpin. Fiston a grandi à Blainville.

Une première en trois mois

Sur la touche depuis plus de trois mois en raison d’une fracture d’une vertèbre lombaire, celui qui a été acquis des Huskies de Rouyn-Noranda dans l’échange de Louis-Filip Côté ne tient tout simplement plus en place.

« Je suis excité, a-t-il souligné. Mon dernier match était le 25 novembre, ça fait longtemps que j’attends ça. À Noël, je ne m’attendais pas à tout ce changement-là soudain, et depuis que je suis arrivé ici, David Rodrigue a tout fait pour que je sois en forme dans le gym. Steve [Bélanger] m’a bien suivi au niveau de ma blessure, alors je suis prêt. Il faut juste que je fasse ce que j’ai à faire sur la patinoire. »

Le produit du Phénix du Collège Esther-Blondin, choisi au troisième tour par les Huskies au dernier encan, n’a pas su sur le coup qu’il avait subi une importante blessure.

« Dans les premiers matchs de la saison, je me suis fait plaquer et j’avais ensuite toujours des douleurs à la fesse, a raconté Rodzinski. Je pensais que c’était des spasmes musculaires. J’ai joué 20 matchs avec ma blessure, et à un moment donné, c’était insupportable. J’ai passé des radiographies et j’ai découvert que c’était une fracture. »

Adaptation nécessaire

Se décrivant comme un défenseur à caractère offensif, le jeune homme est conscient qu’il lui faudra un peu de temps pour s’adapter au calibre du hockey junior majeur. Ses entraîneurs le sont aussi.

« Ils sont plus gros et plus vites. Je vais devoir m’adapter. Le rythme du jeu, je l’ai perdu un peu pendant ces trois mois et j’aurai besoin de deux, trois shifts pour prendre le rythme. »

« Je ne veux pas avoir d’attentes, a renchéri Patrick Roy. Lap [Martin Laperrière] aura les mains pleines à travailler avec lui qui n’a pas joué depuis le mois de novembre. On ne commencera pas à dire qu’il va jouer 26 minutes et qu’il va diriger l’avantage numérique. On va briser la glace et Lapp va lui donner ce qu’il va juger les bons moments pour lui. »

Huit matchs pour corriger l’offensive

En incluant le rendez-vous de vendredi soir contre Gatineau, il reste huit rencontres au calendrier régulier des Remparts, et d’ici le début du tournoi printanier, Patrick Roy réclamera une meilleure implication de ses protégés en zone adverse.

Le pilote des Diables rouges a souvent répété ce message dans les dernières semaines. Cette fois, par contre, il s’attend à ce que les choses changent véritablement, alors que l’équipe peine à marquer plusieurs buts dans des matchs successifs.

« C’est un peu de ma faute et j’en prends une partie du blâme. C’est vraiment la première fois où on a mis l’accent beaucoup plus fort que d’habitude. Depuis le début de la saison, on a travaillé sur différentes facettes de notre structure [...], a déclaré le 33.

« Aujourd’hui, on met plus l’accent sur l’offensive. Si on veut causer des surprises en séries éliminatoires, va falloir être excellents défensivement et c’est là-dessus qu’était notre priorité, mais maintenant, il faut aussi mettre la priorité sur notre offensive. »

Consignes claires

Une implication physique renforcée autour de la cage adverse, une meilleure récupération de rebonds, les consignes sont claires pour la troupe québécoise dont le sort est vraisemblablement scellé au huitième échelon de la conférence de l’Est.

Ce qui annonce un affrontement contre Halifax ou Baie-Comeau au premier tour éliminatoire.

« Notre seule manière qu’on peut gagner, ce ne sera pas par notre talent, mais par notre façon de jouer et par notre éthique de travail », a-t-il résumé.

Le gardien Carmine-Anthony Pagliaruo sera envoyé dans la mêlée face aux Olympiques.