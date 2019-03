SAN JOSE | La MLS lance ses activités samedi et l’Impact compte parmi les équipes qui peuvent avoir l’espoir de connaître un meilleur sort en 2019 que la saison dernière. Et ça commence ce soir contre les Earthquakes de San Jose.

Le Bleu-blanc-noir n’a pas apporté d’énormes changements à son effectif. On a perdu l’arrière Rod Fanni et le milieu Alejandro Silva. Pour remplacer Fanni, Zakaria Diallo est de retour en forme alors qu’à la place de Silva, Harry Novillo est arrivé.

La plus belle acquisition est évidemment Maximiliano Urruti, un avant-centre qui va mettre tous ses coéquipiers en valeur par son volume de jeu.

Mais le plus gros atout de l’Impact cette année, c’est l’expérience gagnée par Rémi Garde la saison dernière.

Bien bossé

Saphir Taïder, qui célébrait son 27e anniversaire vendredi, a salué le travail de préparation réalisé par Garde et ses adjoints.

« Le coach a vraiment bien bossé, en tout cas, nous, on le ressent sur le terrain.

Le fait de connaître plus les joueurs et sa façon de travailler au quotidien nous aide. »

Les petits ajustements apportés à l’effectif pendant la saison morte sont représentatifs de la philosophie de Garde.

« L’effectif, on a pu le bâtir en fonction de ce que j’avais vu des joueurs et pas nécessairement de la ligue », a soutenu Garde.

Prêts

Fort d’une fiche de trois victoires et deux verdicts nuls en matchs préparatoires, à laquelle on ajoute quatre blanchissages, l’Impact peut aborder la nouvelle saison avec une certaine confiance.

« On est très excités, on a eu une grosse présaison, très chargée, a lancé Samuel Piette. C’est l’fun s’entraîner, mais le plaisir c’est de jouer des matchs.

On est prêts physiquement, mentalement et surtout tactiquement. Les consignes sont très, très claires. »

Piette et sa bande ont terminé le calendrier préparatoire par une victoire sans appel de 3 à 0 sur D.C. United qui a laissé un bon goût en bouche.

« Le match contre D.C. nous a donné beaucoup de confiance. On a aussi enchaîné beaucoup de blanchissages. »

Bonne préparation

L’équipe semble être nettement plus prête à attaquer l’année et c’est en partie grâce à la stabilité de l’effectif.

Mais il ne faut pas non plus négliger le travail tactique qui a été fait au cours du dernier mois en Floride.

« Ce sont les mêmes principes de jeu qu’on applique mieux, insiste Piette. Les consignes sont aussi simplifiées.

On a gagné beaucoup en confiance en se connaissant plus sur le terrain. »

Pression et possession

Fait intéressant, on a vu une identité de jeu très claire chez l’Impact en matchs préparatoires. L’équipe aime avoir le ballon et exerce une pression soutenue sur le porteur du ballon.

« C’est à notre avantage de mettre de la pression sur les équipes, surtout en début de match et en début de saison parce qu’il y a de la nervosité et ça peut créer des surprises et des pertes de balle », insiste Piette qui est une pièce importante dans ce jeu de pression.

« Notre force, c’est d’avoir un bloc compact bien bas pour forcer des erreurs et les leur faire payer. »

L’équipe tente aussi de garder le ballon plus longtemps et l’acquisition d’Urruti cadre très bien dans cette approche, selon Taïder.

« On essaie d’avoir plus de possession de balle, Max nous aide beaucoup parce que c’est un attaquant qui arrive à garder le ballon. »

Pas évident

L’Impact doit négocier avec un début de calendrier qui n’est pas commode en disputant ses six premiers matchs sur des gazons adverses.

Après ce match à San Jose, l’équipe rentrera à Montréal pour quelques jours avant de repartir à Houston, jeudi prochain.

Il y aura ensuite un match à Orlando qui sera suivi d’une semaine de pause. Puis l’équipe se rendra à Kansas City et disputera ensuite deux matchs en cinq jours contre New York City FC et D.C. United avant de rentrer au Stade Saputo, à la mi-avril.

« On veut tous les gagner. On sait que ça ne va pas être facile. Mais c’est à notre [avantage] de faire un max de points avant de retrouver le Stade Saputo », a insisté Taïder.

L’éloignement ne dérange pas trop

Au cours des cinq dernières semaines, les joueurs de l’Impact n’ont dormi que quatre nuits dans leur lit. Ils ont effectué deux séjours en Floride et sont arrivés à San Jose lundi.

De l’aveu même de Samuel Piette, le moral est excellent malgré cette période d’éloignement prolongée.

« Ça fait trois semaines qu’on est à l’extérieur et je suis étonné de la concentration des gars.

« Tout le monde pense au match et on ne parle pas encore de revenir à la maison. On est excités de jouer parce qu’on a travaillé fort, que c’est notre récompense. »

Tout le monde en santé

L’an passé, l’Impact a amorcé la saison avec une infirmerie bien occupée. Ça contraste cette saison puisque seul Ken Krolicki est au rancart.

Ignacio Piatti n’est plus ennuyé par une douleur à la cuisse et c’est aussi le cas pour Jukka Raitala et Saphir Taïder. Seul Harry Novillo soulève des petits doutes.

« Il y a un léger petit doute pour Harry, mais on va voir lors de la dernière séance », a avancé Rémi Garde hier midi.

S’il devait s’absenter samedi soir, Clément Bayiha pourrait bien le remplacer, ce qu’il a fait avec aplomb samedi dernier.