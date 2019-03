Interdit ou permis: un site web à consulter quand on se casse la tête en faisant notre valise

Est-ce que je peux apporter mon fer à friser dans mon bagage à main? Mon déo en aérosol est-il considéré comme dangereux? Et mes broches à tricoter?

À moins de passer sa vie dans un avion ou d’avoir appris par cœur l’ensemble des règles de sécurité aérienne, faire sa valise peut facilement devenir une source de «grands» questionnements. Surtout si on décide de tout caser dans un petit bagage à main et de ne pas enregistrer de valise en soute.

Il existe pourtant un outil «officiel» assez pratique pour nous aider: la page puisjeemporter du site de l’ACTSA (Administration canadienne de la sûreté du transport aérien).

UNSPLASH @DAVIDPISNOY

On peut y faire une recherche par mot-clé et on obtient (généralement) une réponse qui indique si l’objet en question peut être transporté en cabine et/ou en soute. Dans le cas où les règles sont variables, on vous recommandera de vérifier directement avec votre compagnie aérienne.

Si l’objet en question ne figure pas dans la liste de l’ACTSA, il est possible d’obtenir des éclaircissements en envoyant une photo par Facebook ou Twitter, durant les heures ouvrables.

Bref, l’outil ne vous dira pas combien de bikinis apporter ni si vous avez vraiment besoin d’une 5e paire de shorts en jeans, mais au moins, vous ne serez pas stressé au moment de passer la sécurité.

D’autres sites officiels utiles:

- Pour savoir quels sont les vaccins recommandés pour une destination donnée: voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins

- Pour savoir si un pays est jugé «sécuritaire» par le gouvernement canadien: voyage.gc.ca/voyager/avertissements

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de cœur et ne rien manquer de nos suggestions!