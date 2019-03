Le président du PLQ annonce sa démission

Le président du PLQ, Antoine Atallah, a annoncé vendredi matin qu’il démissionnait de son poste.

Selon Le Journal de Québec, le leadership de M. Attalah est contesté à l’intérieur du PLQ, notamment parce qu’il aurait favorisé ses proches à des postes clés au sein des instances du parti.



«Parce que le Parti a besoin d’unité dans cette période nouvelle et parce que les principales réformes que j’ai mises de l’avant sont en voie d’être complétées, je considère que la meilleure chose à faire dans les circonstances est de me retirer de mes fonctions de Président du PLQ», a-t-il indiqué dans un message publié sur Facebook, vendredi.



L’homme, qui dit avoir «grandement apprécié cette opportunité unique de servir notre Parti et notre nation» terminera son mandat le 8 mars à 17 h.



«D’une façon directe et sans ambiguïté, ma façon de voir l’action militante repose sur près de 15 ans d’implication active à l’intérieur et à l’extérieur du Parti dans des groupes œuvrant à améliorer la vie commune des Québécois et des Québécoises, a-t-il ajouté dans sa lettre. De ces années, j’ai tiré la forte conviction que le pouvoir repose au sein de ceux qui ont le courage d’affirmer la nécessité du changement et qui ont l’énergie de mettre leurs actions aux services de leurs mots.»