L’artiste peintre Cynthia Coulombe Bégin : une artiste en pleine ascension

Vous avez sans doute remarqué les magnifiques portraits des coachs de La Voix cette année. Ces œuvres géantes ont été entièrement peintes à la main par l’artiste Cynthia Coulombe Bégin, une étoile montante dans l’univers des arts visuels. Marie-Christine l’a rencontrée à son atelier. Regardez le reportage de samedi pour la voir à l’œuvre, découvrir l’étendue de son talent et en apprendre plus sur son parcours personnel et professionnel. On apprend entre autres qu’elle a toujours peint et qu’elle souhaite depuis toujours vivre de son art. « Je ne peux pas me rappeler la première fois où j’ai peint, a-t-elle raconté en entrevue. Ma mère est artiste peinture aussi. J’ai toujours joué dans ses pinceaux. »

Photo courtoisie

Un parcours haut en couleur

Née à Miami en 1984, Cynthia Coulombe Bégin a grandi à Saint-Isidore, au Québec. En 1986, elle a terminé un baccalauréat en arts plastiques à l’Université Laval. Dès sa sortie de l’université, elle a exposé ses œuvres au Musée Marius Barbeau. Par la suite, ses œuvres ont été présentées dans des galeries du Québec à l’international, notamment à Toronto, New York, San Francisco, Hong Kong. Ses œuvres laissent transparaître son sens du spectacle et sont empreintes de sensibilité et de sensualité.

Pour vous imprégner de l’univers de cette jeune artiste-peintre : cynthiacoulombebegin.com. À ne pas manquer également, le 9 mars, en après-midi, une prestation en direct de sa page Facebook au cours de laquelle elle créera une œuvre d’art. On peut aussi voir ses œuvres à la Galerie Beauchamp, à Québec.