Laser Game Evolution : un nouveau centre ouvre à Lévis le 2 mars

Demain, le nouveau centre de Laser Game Evolution ouvrira ses portes à Lévis, à temps pour la relâche. Toute la famille y trouvera des activités enlevantes : des jeux de pistolets au laser et d’expériences de réalité virtuelle immersives. Pour du divertissement à l’état pur, essayez la Tower Tag, une nouvelle génération de jeu en réalité virtuelle.

Laser Game Evolution a été créé à Grenoble en 1996. Ce jeu de tir compte aujourd’hui plus de 106 centres d’amusement répartis dans 7 pays. Le Québec compte actuellement cinq centres, soit deux à Québec, un à Lévis, un sur la rive sud de Montréal, au Quartier DIX30 et un au Marché Central. Le Groupe LGE, propriétaire de la bannière, entend prendre de l’expansion au cours des prochaines années, notamment avec l’ouverture de plusieurs succursales, notamment au Saguenay, en 2019, et à Ottawa. En 2017 seulement, l’ensemble des centres du groupe LGE ont vendu pas moins de 6 millions de parties. En France, le Groupe au aussi été élu « Meilleure enseigne » en qualité de service l’an dernier.

Par ailleurs, le Groupe LGE est également propriétaire d’une maison d’édition de bandes dessinées, d’une chaîne YouTube et d’une radio Web.

Information et réservation : lasergame-evolution.ca/centre-levis