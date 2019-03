Le G7 a fait grimper le coût du temps supplémentaire au Service de police de la Ville de Québec

Si le temps supplémentaire a régulièrement augmenté au fil des ans au Service de police de la Ville de Québec, l'année 2018 est dans une classe à part avec une hausse de 1,8 million $ due notamment à la tenue du G7.

Le coût du temps supplémentaire a atteint 9,9 millions $ en 2017, pour passer à 11,7 millions $ l'an dernier, selon des données obtenues par TVA Nouvelles via la loi de l'accès à l'information. L’augmentation est de 18 %.

Chaque année, les grands événements comme le Carnaval, le Festival d'été ou la Saint-Jean-Baptiste sont des sources notables de temps supplémentaires pour le service de police de Québec, mais l’an dernier un événement de plus a changé la donne: le sommet du G7.

«Le G7 a généré le temps supplémentaire majoritaire au service de police l'an dernier comparé aux années précédentes, a expliqué à TVA Nouvelles, David O'Brien, porte-parole à la Ville de Québec. Il faut cependant comprendre que ce temps supplémentaire fait dans le cadre du G7 sera remboursée à la Ville de Québec par le gouvernement fédéral.»

Le sommet du G7 comme tel a eu lieu à La Malbaie, dans Charlevoix, les 8 et 9 juin derniers, mais la ville de Québec a joué un rôle central durant l’événement, accueillant notamment les journalistes affectés à sa couverture et certaines délégations. Les manifestations tenues à Québec ont en outre demandé beaucoup d’organisation et de coordination de la part des forces de l’ordre.

Selon les chiffres obtenus par TVA Nouvelles, avec le temps supplémentaire, certains policiers ont vu leur salaire être bonifiés. En excluant les cadres, le policier qui a gagné le salaire le plus élevé l'an dernier, a obtenu 171 500 $ dont près de 70 000 $ en temps supplémentaire.

Incluant les cadres et les policiers occasionnels, le service de police de Québec compte environ 800 agents dans ses rangs.