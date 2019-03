Champion de la saison régulière au cours des trois dernières années, le Rouge et Or de l’Université Laval parviendra-t-il finalement à remporter sa première bannière provinciale dans le circuit de basketball féminin?

Avec une seule défaite au compteur, le Rouge et Or accueille samedi à 18 h les Stingers de Concordia en finale provinciale. Les défaites des deux dernières années face aux Martlets de McGill minent-elles la confiance des protégées de Guillaume Giroux avant de disputer la rencontre ultime du RSEQ ?

« Les filles sont dans un bon état d’esprit, assure le pilote de Laval. En discutant avec Pascal Clément (l’entraîneur-chef du programme de volleyball masculin), il m’a dit que les filles n’avaient rien à perdre, mais quelque chose à gagner. C’est dans cette optique qu’on aborde le match contre Concordia. »

Même si le Rouge et Or a remporté ses quatre duels en saison régulière face aux Stingers, dont une courte victoire par deux points lors du dernier affrontement, Giroux s’attend à une solide opposition. « Les Stingers marquent pas mal de points et misent sur trois joueuses exceptionnelles (Coralie Dumont, Myriam Leclerc et Caroline Task), a-t-il souligné. Il faudra s’engager physiquement si on veut les limiter. Dumont a réussi 24 points lors du dernier match contre nous et Leclerc passe tellement bien le ballon. Les Stingers misent aussi sur de bonnes joueuses de soutien qui remplissent leur rôle à merveille. Je prévois un match serré. »

Bataille aux rebonds

Produit des Dynamiques de Sainte-Foy, Leclerc était dans la mire du Rouge et Or, mais elle a opté pour les Stingers où elle a remporté le titre de recrue par excellence du RSEQ. « Elle voulait jouer de très, très grosses minutes rapidement, a précisé Giroux. Elle aurait vu du terrain avec nous, mais son temps de jeu n’aurait pas été le même qu’à Concordia puisqu’on mise sur d’excellentes filles de 4e et 5e année à sa position. »

Giroux prévoit que l’issue du match va se jouer sous les paniers. « Ça va être une guerre aux rebonds, a-t-il illustré. Dans le premier match, notre désir avait fait défaut aux rebonds et on tirait de l’arrière par 20 points à la demie avant de revenir de l’arrière. Dans notre victoire de 72-70, on avait récupéré un seul rebond de plus que Concordia. Pour avoir du succès sous les paniers, ça prend du désir et de l’implication physique. »

Profondeur

En demi-finale, mercredi, face aux Citadins de l’UQAM, trois joueuses de premier plan du Rouge et Or s’étaient retrouvées en problème de fautes tôt dans le match, situation qui ne doit pas se reproduire. « Quand des partantes se retrouvent avec deux fautes tôt dans le match, ça change complètement la rotation et on doit miser sur notre profondeur, a expliqué Giroux. On doit éviter ce genre de situation. »