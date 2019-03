Le Salon du véhicule récréatif ouvre ses portes à Montréal

En attendant le retour de l’été, les amateurs de plein air et de camping peuvent se donner un avant-goût de la prochaine saison en visitant le Salon du véhicule récréatif de Montréal.

Tenu au Palais des congrès du 28 février ou 3 mars, cette 32e édition du Salon du VR accueille plus de 300 modèles de véhicules récréatifs, des petits véhicules abordables aux maison sur quatre roues... qui coûtent d’ailleurs le prix d’une maison!

Pour les amateurs de «Vanlife», des constructeurs bien de chez nous comme Safari Condo et New West sont aussi sur place pour présenter leurs nouveaux produits.

Gala RV, une autre entreprise québécoise, risque aussi d’attirer bien des curieux avec le Montecarlo FB21, le premier véhicule récréatif de classe B au monde à être conçu sans bois.

En utilisant plutôt la fibre de verre et des matériaux de composite, ses concepteurs ont réussi à créer un véhicule à la fois plus léger et mieux adaptés aux risques de dégâts d’eau.

Le Salon du VR est aussi l’endroit idéal pour découvrir de nouveaux parcs et sites de camping, pour discuter avec les représentants de plusieurs associations et pour découvrir des services et accessoires qui vous faciliteront la vie en camping.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI



Où?

Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul Riopelle, Montréal, Québec, H2Z 1H5

Quand?

Jeudi 28 février: 11h à 21h

Vendredi 1er mars: 10h à 21h

Samedi 2 mars: 9h à 21h

Dimanche 3 mars: 9h à 17h

Combien?

Adulte: 15 $

Étudiants et 65 ans et plus: 12 $

Enfants de 6 à 12 ans: 7 $

Enfants de moins de 6 ans: Gratuit



Pour les gens de la région de Québec, le même Salon aura lieu du 21 au 24 mars au Centre de Foires Expocité.