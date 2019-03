Merci, mon Dieu!

Ma chère Louise, c’est une pensée du jour sur le pardon, lue dans ta chronique, qui m’a donné l’élan de téléphoner à ma sœur à qui je ne parlais pas depuis 10 ans. Elle ne se rappelait même plus de ce qu’on s’était dit pour en arriver à cette rupture et, comme moi, ne savait plus comment renouer le contact. On a entrepris 2019 dans la paix, ce que je souhaite à tous tes lecteurs et lectrices. Merci du coup de pouce providentiel.

Une âme désormais en paix

Comme chaque matin, je n’avais fait que lancer une bouteille à la mer. Tout le mérite de l’avoir attrapée et surtout de l’avoir utilisée à votre profit vous revient entièrement. Bravo !