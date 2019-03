P.K. le mal-aimé

Les joueurs de la Ligue nationale n’ont pas été trop gentils à l’endroit de P.K. Subban, lui accordant le titre du joueur le plus surévalué.

Il a obtenu 23 % des votes (63 % ont participé aux scrutins). Au deuxième rang, Patrik Laine, des Jets de Winnipeg, avec 9 %. Une question qu’on doit se poser : sera-t-il à Nashville au début de la saison 2019-2020 ? Roman Josi doit renouveler son entente et il exigera plus de 9 M$. Par conséquent, peut-on avoir deux défenseurs de 9 M$ dans un petit marché comme celui des Predators ?

Toujours selon le sondage de Ian Denommé, journaliste pour le site The Athletic, à la question : si vous aviez à choisir un gardien pour disputer le match ultime, qui serait-il ? 28 % ont voté pour Carey Price et 15 % pour Andrei Vasilevskiy. Je ne suis pas étonné du tout. Dans la course impliquant le Canadien, les Penguins, les Hurricanes et les Blue Jackets, quelle équipe mise sur le meilleur gardien ?

Claude, bravo !

Il y a quelques jours, j’ai croisé Claude Legault, l’un des mes comédiens préférés, et un grand amateur de hockey. On a longuement parlé de la série Appelle-moi si tu meurs, qui a pris l’affiche sur le Club Illico hier. J’ai visionné les deux premiers épisodes et je lui dis bravo. Claude et son groupe ont fait un travail colossal...