Pourquoi tant d’ingénieurs parmi les djihadistes?

Khalid Cheikh Mohammed, l’homme qui a conçu l’attentat du 11 septembre 2001, pour se détendre entre deux séances de supplice de la noyade simulée demandait à ses tortionnaires de la CIA crayon et papier pour dessiner un aspirateur de sa conception. Normal, c’est un ingénieur. Tout comme le coordonnateur de l’attaque et pilote du premier avion, à se fracasser sur le World Trade Center, Mohammed Atta, et sept autres des 19 pirates de l’air suicidaires. Les auteurs de l’attentat contre Charlie Hebdo suivaient les directives de l’ingénieur Anwar al-Awlaki. Le terroriste islamiste qui a tué 38 personnes en Tunisie en 2015 faisait une maîtrise en génie électrique.

Je suis tombé récemment sur une intéressante étude de deux chercheurs britanniques, Diego Gambetta et Steffen Hertog, publiée en 2016 sous le titre Engineers of Jihad. On y lit que des études de génie sont de trois à quatre fois plus susceptibles que celles en finance, en médecine ou en sciences de mener au terrorisme. Étrange n’est-ce pas? Plus précisément, 44% de ces «ingénieurs-terroristes» provenaient des domaines du génie électrique, du génie civil et du génie informatique. Après le génie, se sont les études islamiques, avec 19% qui arrivent en seconde place comme formation pour les adeptes du terrorisme musulman.

Les deux auteurs fondent leur analyse sur trois décennies de données concernant des membres de groupes islamistes qui ont recours à la violence pour atteindre leurs objectifs, soit 497 individus, de 35 nationalités différentes, appartenant à 36 groupes islamistes distincts.

D’abord, les chercheurs rejettent l’idée, qui vient tout de suite à l’esprit. Les ingénieurs sont recrutés pour leurs compétences techniques qui facilitent la fabrication de bombes. C’est la confiance qu’ils inspirent et leur dévouement à la cause qui semblent être des critères de recrutement beaucoup plus important. Les ingénieurs eux sont attirés par les groupes religieux violents et sont moins susceptibles de s'en détacher que d’autres recrues avec des formations différentes.

Et contrairement à ce qu’on peut penser, Gambetta et Hertog ont découvert que le noyau du mouvement islamiste est issu des élites potentielles, et non des pauvres et des dépossédés du monde arabe. Comme la médecine, l’ingénierie jouit d’un prestige particulier auprès des jeunes hommes qui aspirent à accéder à un statut social élevé dans la culture arabo-islamique.

L’étude remet en cause une autre l’idée largement acceptée que des individus deviennent des terroristes en raison de perspectives de carrière frustrées et d’ambitions inatteignables. L’extrémisme violent s’explique avant tout par des personnalités et des mentalités qui correspondent à celles que l’ont retrouvent chez les ingénieurs. Et quelle est cette «mentalité» qui les rend particulièrement compatibles avec l’islamisme? Les données compilées par les deux auteurs établissent une corrélation entre le conservatisme social et la forte pratique religieuse caractéristiques de la profession d’ingénieur dans plusieurs pays qu’ils ont étudiés : 46% des ingénieurs se décrivaient à la fois comme conservateurs et religieux, comparé à 22% chez les autres scientifiques. Les deux sociologues avancent également que le génie attire des personnes (surtout des hommes) réfractaires aux ambiguïtés et aux compromis.

Une autre interrelation relevée par l’étude ne surprendra personne : les extrémistes de gauche sont plus associés aux formations en sciences humaines et sociales alors que les extrémistes de droite et les islamistes se recrutent souvent dans les écoles de génie.

Oui, oui, rassurez-vous! Je vais éviter d’aller me promener dans les corridors de Poly de l’École de techonologie supérieure pendant un certain temps!