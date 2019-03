Qu’il est difficile de s’aimer tel qu’on est!

Je suis la fille du milieu dans une famille de trois. Ma sœur la plus jeune et mon frère aîné ont tous deux accaparé l’attention de nos parents tellement ils étaient joyeux, volubiles, intelligents et j’en passe. Moi qui ai hérité de la pire place dans une famille, je suis toujours passée inaperçue. J’étais bonne à l’école, mais moins que ma sœur, et j’étais talentueuse en sports, mais moins que mon frère.

Toute ma jeunesse je ne me suis jamais sentie à ma place nulle part. Je balançais entre le tomboy et la fille mal dégrossie. Je plaisais aux filles de ma classe parce que j’excellais au ballon chasseur et que je faisais gagner l’équipe, mais j’étais mise de côté en ce qui regardait les discussions de fifilles puisque je semblais trop masculine, donc pas intéressée par les chiffons.

Ma sœur et mon frère ont fait carrière dans l’enseignement et se sont mariés pour avoir des enfants, pendant que moi je me cherchais encore. Je suis devenue infirmière par défaut puisque je fus refusée en médecine. Et cerise sur le gâteau, vers l’âge de 30 ans, j’ai découvert que je préférais les femmes aux hommes.

Vu mes 55 ans bien sonnés, vous imaginez le temps que ça m’a pris avant d’en parler dans la famille. Je craignais la réaction des parents à qui je ne voulais surtout pas déplaire, en plus de ne pas vouloir faire de vagues trop dérangeantes dans les familles de mon frère et de ma sœur. Mais au final, tout s’est assez bien déroulé. Ma sœur m’a même avoué candidement qu’elle avait toujours soupçonné que les garçons ne m’intéressaient pas.

Même si dans mon milieu de travail les collègues ont toujours été ouverts sur mon orientation sexuelle, je ne m’y suis jamais sentie à l’aise. C’est pour ça que je n’ai jamais mêlé ma vie intime à ma vie professionnelle. J’ai eu quelques relations avec des filles, mais j’ai toujours fermé la porte à une possible vie de couple.

Ce qui fait que je vois arriver la retraite avec appréhension. Qui vais-je fréquenter quand je n’aurai plus mon travail pour remplir mes journées ? Vous me direz qu’il reste ma famille immédiate, mais depuis le décès de nos parents, en 2015 et 2016, je les vois peu, car je m’y sens de trop, même s’ils m’ont toujours accueillie à bras ouverts. J’envie leur bonheur et je pleure sur mon sort. Avoir su que c’était ça, être l’enfant du milieu...

Lesbienne qui ne s’accepte pas

Votre problème est clairement exprimé dans votre signature. Ce n’est pas votre statut d’enfant du milieu qui vous pose problème, c’est le fait d’être encore incapable à votre âge d’accepter ce que vous êtes. C’est vous qui avez érigé une barrière pour éloigner les autres. En passant, son bonheur, on se le bâtit soi-même, et ça, vous l’avez toujours négligé. Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, que diriez-vous d’entreprendre une psychothérapie qui vous ouvrirait la porte sur une retraite heureuse ?