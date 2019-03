Salon du trappeur et de la fourrure

Le 42e Salon des trappeurs et de la fourrure se tient jusqu’à dimanche au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Cette année, en plus de présenter les différents produits issus du piégeage et du commerce des fourrures, le Salon a organisé un concours afin d’inviter les designers à proposer des concepts pour convaincre le comité olympique canadien d’introduire la fourrure aux vêtements des athlètes canadiens lors des prochains Jeux olympiques d’hiver. Les créations des élèves en design de l’École de mode du Campus Notre-Dame-de-Foy seront présentées demain, dès 14 h.