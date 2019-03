Salon international de l’auto de Québec, du 5 au 10 mars

Du 5 au 10 mars, Expocité accueillera le Salon international de l’auto de Québec. C’est un 38e salon plus que jamais diversifié qui sera présenté aux quelque 70 000 visiteurs. Amateurs de Lamborghini, Aston Martin, Porsche et Ferrari, rendez-vous au Pavillon Silverwax pour admirer des bolides de rêve. Avec 20 000 pi2 d’espaces aménagés avec des jeux gonflables ainsi que les jeux vidéo disponibles dans la Zone interactive, les jeunes pourront se dépenser alors que les parents pourront voir de près les nouveautés automobiles et, peut-être, dénicher leur prochain véhicule. Également, des essais routiers de plusieurs voitures, y compris de voitures de luxe, seront offerts gratuitement. Plus de 16 000 $ en prix sont à gagner, dont une luxueuse Mazda3 à traction intégrale pour 4 mois, offerte par le Journal de Québec et TVA, et des crédits voyages du CAA-Québec. Information : salondelautodequebec.com