Sauver des vies, de Pascale Renaud-Hébert, présentée à La Bordée

Jusqu’au 23 mars, La Bordée présente Sauver des vies, de l’auteure et metteure en scène Pascale Renaud-Hébert. La pièce raconte le parcours différent de deux femmes gravement malades, Muriel, 48 ans, interprétée par Sophie Dion, et Maude, mi-vingtaine, incarnée par Ariel Charest. La première souhaite mettre ses fils à l’abri de l’inquiétude et de la tristesse, tandis que l’autre puise dans l’énergie de la révolte pour foncer. Une pièce pleine d’humanité et d’amour.

Photo courtoisie

Sauver des vies existe depuis quelques années. Elle avait été présentée au Festival du Jamais Lu, en décembre 2014. Elle a ensuite été présente à Premier Acte, en janvier et février 2016. Depuis, l’auteure a retravaillé le texte, précisé des éléments dans les histoires des personnages.

Sont également de la distribution : Maxime Beauregard-Martin, Vincent Champoux, Samuel Corbeil et Marc-Antoine Marceau. Pleins feux a rencontré les deux comédiennes et l’auteure. Voyez le reportage à l’émission de samedi. Information et billets : bordee.qc.ca