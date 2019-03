«L'entreprise SNC-Lavalin doit être nettoyée, mais pas éliminée», affirme le bloquiste Rhéal Fortin

De passage à l’émission Là-haut sur la colline sur QUB radio, le député bloquiste Rhéal Fortin a déploré le manque de clareté du gouvernement Trudeau dans la gestion du dossier SNC-Lavalin.

Il estime que tout doit être mis en œuvre pour sauver la compagnie, et ce malgré les accusations de fraude qui pèsent contre elle.

«C'est comme lorsque que quelqu'un est atteint d'un cancer. On ne le tuera pas parce qu'il est malade. On va lui donner des traitements et le soigner. On doit faire la même chose avec SNC-Lavalin», explique Rhéal Fortin.

Pour l'instant, il croit qu'il est impossible d'agir pour aider l'entreprise puisqu'on ne sait pas pourquoi la ministre a refusé rapidement et catégoriquement d'appuyer une entente de réparation.

Pourquoi ça bloque?

Lors du témoignage de l'ancienne ministre Jody Wilson-Raybould devant le comité de la justice cette semaine, le bloquiste lui a demandé pourquoi elle avait refusé un accord de réparation à SNC-Lavalin.

Elle lui a répondu qu’elle ne pouvait pas répondre.

«Qu’est-ce qui bloque? Pourquoi on n’a pas réussi à avoir une entente, surtout pourquoi on n'est pas capable de dire pourquoi on ne sauvera pas la compagnie», a déclaré Rhéal Fortin.

Il estime que le gouvernement doit agir rapidement pour sauver la compagnie et les milliers d'emplois en jeu par les accusations de corruption qui pèsent contre elle à l'étranger.

Historiquement, la compagnie SNC-Lavalin a été au cœur de plusieurs scandales de corruption notamment en Algérie, en Lybie, au CUSM, à la Société des Ponts fédéraux.

«Les employés n’ont pas à perdre leur job parce que leur employeur est corrompu», juge le député du Bloc.

