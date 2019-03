Un nouveau président à la Société canadienne des postes

OTTAWA – Le gouvernement Trudeau a annoncé vendredi la nomination d’un nouveau président-directeur général de la Société canadienne des postes en la personne de Doug Ettinger

À partir de lundi, Doug Ettinger sera le nouveau patron de l’entreprise, et ce, pour un mandat de quatre ans. Il remplace Jessica McDonald qui occupait le poste par intérim depuis le départ de Deepak Chopra en mars 2018.

Le passage de ce dernier à la tête de Postes Canada a notamment été marqué par la décision de mettre fin à la livraison du courrier à domicile, annoncé en décembre 2013.

«Le renouvellement de l’équipe de direction est un élément clé de la nouvelle vision de notre gouvernement pour Postes Canada : offrir aux Canadiens des services de haute qualité, accessibles et abordables, peu importe où ils vivent», a fait savoir Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité.

La ministre a souligné que le nouveau venu «jouera un rôle central en travaillant avec le Conseil d’administration de Postes Canada et en dirigeant l’équipe de direction afin d’établir une base solide pour la réussite future de la Société et d’accorder la priorité aux services offerts aux Canadiens».

Selon Ottawa, M. Ettinge a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des produits de consommation au sein d’organismes canadiens et internationaux. Il a occupé, depuis 2016, le poste de chef des activités commerciales de la Société canadienne des postes.

Entre autres dossiers importants, Doug Ettinger «s’efforcera d’établir des relations plus constructives et plus collaboratives avec les employés, la main-d’œuvre, les collectivités et les autres intervenants», a fait savoir le ministre.

L'automne dernier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une série de grèves tournantes au pays, perturbant la livraison du courrier. Après 37 jours journées de manifestations sporadiques et devant les colis qui s'accumulaient dans les centres de tri, le gouvernement fédéral a décidé d'adopter en novembre dernier une loi spéciale, contestée par le syndicat, pour forcer le retour au travail des employés de l’entreprise publique.