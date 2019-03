Un voleur de sacoches épinglé à Saguenay

Un voleur de sacoches qui s’en est pris à deux femmes en l’espace de quelques minutes dans des stationnements a été arrêté à Saguenay, jeudi soir.

Le premier incident est survenu à 21 h dans le stationnement de la pharmacie Jean Coutu de la rue Saint-Dominique à Jonquière. Le suspect aurait tenté de s’emparer du sac à main d’une passante, celle-ci se débattant avec succès.

Quelques minutes plus tard, le même homme rôdait dans le stationnement du Super C du boulevard Saint-François, à un peu plus de deux kilomètres de sa première cible. Moins chanceuse, la deuxième femme visée a vu le voleur filer avec sa sacoche.

Les policiers de Saguenay ont reçu les deux signalements dans un bref intervalle. Les descriptions concordantes du suspect et de son véhicule ont permis aux policiers d’agir rapidement.

En soirée, un piéton correspondant au profil du suspect a été interpellé par des agents à Chicoutimi. Sa voiture a été identifiée peu après, dans laquelle le sac à main de la deuxième victime a été retrouvé.

Le suspect, un homme de 46 ans, a été mis en état d’arrestation pour vol et possession de stupéfiants. Il devrait comparaître aujourd’hui au palais de justice de Chicoutimi.