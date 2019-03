Une victoire explosive pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a inscrit un quatrième triomphe consécutif, vendredi soir, quand il a signé une victoire explosive de 9-4 sur le Phoenix de Sherbrooke devant 1800 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux la veille contre les Saguenéens de Chicoutimi, les Nord-Côtiers ont complété un court séjour payant à domicile avec une autre conquête décisive devant leurs partisans.

Tout comme ils l’ont fait jeudi soir, les locaux ont vite donné le ton au match en se forgeant une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu face à des visiteurs débordés plus souvent qu’à leur tour.

Les membres de l’équipe ont poursuivi sur leur lancée au deuxième tiers avec trois buts autres filets, dont le 34e du Russe Yaroslav Alexeyev, qui n’a pas raté son coup après avoir bénéficié d’un lancer de punition.

En avance 6-2 après 40 minutes, les vikings du navire ont vu l’ennemi répliquer avec deux buts rapides en début de troisième période, ceux de Benjamin Tardif, qui ont permis de relancer le débat.

Jeu de puissance

Bénéficiant ensuite d’un jeu de puissance, le Drakkar a exploité au maximum son arme favorite quand le Russe Ivan Chekhovich (son 40e de la saison) a capitalisé pour redonner une avance confortable aux siens.

«Difficile de passer sous silence le brio de notre avantage numérique qui a produit quatre fois en quatre tentatives. Les deux unités sont efficaces et nous permettent de marquer des gros buts», a reconnu le pilote Martin Bernard.

L’entraîneur-chef a bien apprécié le départ de ses hommes. «J’ai beaucoup mieux aimé notre début de match que celui de la veille. Les gars ont été intenses sur la rondelle. Ils ont mis beaucoup de pression et cela nous a permis de prendre l’avance rapidement.»

Bernard n’a pas hésité à commander un temps d’arrêt quand les visiteurs ont porté le pointage à 6-4 au début du dernier engagement. «Il y avait eu quelques jeux bizarres et il n’était surtout pas question de paniquer. Les joueurs se sont bien ressaisis et ont terminé le match en force.»

En bref

Première étoile de la partie, Yaroslav Alexeyev a inscrit son deuxième but du match en fin de rencontre. Nathan Légaré a aussi excellé avec un doublé. Ethan Crossman, Christopher Benoit, Jordan Martel et le défenseur Mathieu Charlebois (son premier but en deux ans) ont complété le pointage dans le gain.

Benjamin Tardif a été le meilleur dans la défaite avec un tour du chapeau. Alex-Olivier Voyer a enfilé l’autre but face au gardien Alex D’Orio.