Ville de Québec: lancement officiel de la 54e finale des Jeux du Québec

Accompagné d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, le maire Labeaume a procédé vendredi matin, à l’hôtel de Ville de Québec au lancement officiel de la 54e finale des Jeux du Québec.

Ces Jeux, qui réunissent 4302 athlètes et accompagnateurs, incluent 22 sports et 16 sites de compétition. Les jeunes athlètes seront logés au Centre de congrès où 2 000 lits de camp et 50 douches ont été installés.

La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi soir. Quelque 2400 athlètes et accompagnateurs défileront dans les rues de la colline Parlementaire. Le départ est prévu à 19h10 au Centre des congrès de Québec. L’allumage de la Flamme des Jeux doit se faire à 20h à la place George-V, sur la Grande Allée.

Le budget de l’évènement est de 5,3 millions$, dont 3,1 millions$ en provenance du gouvernement du Québec et 1,2 million$ de la municipalité (800 0000$ en argent et 400 000$ en services).