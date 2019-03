Voici l’hôtel trop cool où vous rêverez d’aller lors de votre prochain voyage à New York

Terrasse sur le toit. Chambres design. Resto de chef. Ambiance d’auberge de jeunesse de luxe. L’hôtel Freehand, qui a ouvert ses portes à Manhattan l’an dernier, est LA nouvelle adresse «branchée» où vous aurez envie de débarquer lors de votre prochain voyage à New York.

Le Freehand se trouve au coeur du Flatiron District dans ce qui était autrefois le George Washington, un hôtel fréquenté par les artistes et les poètes dans les années 1930.

Vous y trouverez différents types de chambres tout à fait modernes pouvant accueillir de une à quatre personnes, dont certaines avec des lits superposés. Il y a même des chambres conçues spécialement pour les trios de voyageurs.

Mais, même si elles ont du style, ce ne sont pas ses (petites) chambres qui constituent son principal attrait.

L’établissement, particulièrement instagrammable, compte: un bar à cocktails (le George Washington), une terrasse avec bar sur le toit, un resto de chef (Simon and The Whale), un café, une boutique, une salle de jeux, un petit gym, des espaces communs propices pour travailler, des oeuvres d’art conçues spécialement par des étudiants du Bard College et un programme pour les artistes en résidence.

On y a organise des concerts, des 5 à 7, des cours, des expos et différents événements. On y enregistre même un podcast. Bref, ce n’est pas le genre d’endroit qu’il faut choisir si tout ce qu'on veut c'est «une place pour dormir».

Le magazine Travel and Leisure - qui vient de placer l’hôtel dans sa liste 2019 des meilleurs nouveaux hôtels du monde - le décrit entre autres comme «lieu de rassemblement» et «une destination sexy pour une nuit en ville».

Ça vous inspire?

Le Freehand est qualifié un peu partout d'hôtel «abordable» à Manhattan, mais attendez-vous à payer au moins entre 200 et 300 $ US par nuit pour une chambre pour deux.

Vous pouvez consulter les promotions ici, et regarder aussi les offres pour les autres hôtels Freehand. Ils se trouvent à Miami, Chicago et Los Angeles et ils sont pas mal inspirants eux aussi!

* Vous aimez ce genre d'endroit? À New York, regardez aussi les hôtels Arlo, Ace ou Moxy.

