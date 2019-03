2 incontournables pour le confort, testés et approuvés!

Un compagnon enveloppant

Photo courtoisie 1. Dans tout voyage, on est soumis à de brusques changements de température. Tout d’abord, pendant l’embarquement dans l’avion, il fait généralement très froid. Puis, petit à petit la température se réchauffe et si l’on est trop habillé, ça devient vite insupportable. Il faut donc enfiler plusieurs pelures que l’on enlève ou remet à volonté. On peut opter pour un châle, mais il doit être léger tout en étant chaud, lavable et surtout il doit pouvoir se transporter sans prendre toute la place dans ses bagages.

J’ai trouvé, et testé, l’article idéal. Fait de laine 100 % mérinos, il est donc très chaud, mais également léger et infroissable en plus d’être très élégant. Disponible en bleu (collection Destination New York) ou en noir (Destination London), il est lavable et fait partie de la collection d’accessoires de voyage de la compagnie québécoise Vol Privé. En ce qui me concerne, c’est un incontournable !

Des compagnes indispensables

Photo courtoisie 2. Que l’on pratique la randonnée de façon régulière ou occasionnelle, le confort des pieds est primordial si l’on veut profiter pleinement de cette activité. C’est donc avec plaisir que j’ai accepté de tester la botte Terradora EVO de Keen. Elles m’ont donc accompagnée dans un voyage de quelques jours au cours desquels dame Nature semble avoir voulu vérifier toutes leurs prétentions. Ayant eu droit à la pluie et à la neige, ainsi qu’à des journées glaciales et d’autres plutôt chaudes, j’ai pu vérifier qu’elles étaient vraiment imperméables et qu’elles évacuaient bien l’humidité des pieds.