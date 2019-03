PLANTE, Raymond



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 27 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Raymond Plante, époux de feu dame Marie-Blanche Couture. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi de 19h à 21h, mercredi jour des funérailles de 10h30 à 12h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marielle (Pierre Paradis), Pierrette (Alain Anctil), Alain (Hélène Lemay) et Christian (Caroline Gilbert); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur et ses belles-sœurs: Denise Plante (Paul Dubé), Marie-Reine Boily-Plante, Cécile Vézina-Plante, Rachel Gosselin-Plante, Jeannine Grégoire-Plante et Georgette Laverdière-Plante; de la famille Couture: Sr Irène S.S.C.M., Roland, Sr Thérèse S.S.C.M., Monique, André (Yvette Rocheleau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802.