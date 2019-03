RANCOURT PICARD, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2019, à l'aube de ses 89 ans, est décédée madame Cécile Rancourt, épouse de monsieur Marcel Picard, fille de feu madame Claire Gagnon et de feu monsieur Aimé Rancourt. Elle demeurait à la Résidence Jardin des aînés de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Originaire de Lac-Etchemin, elle a demeuré longtemps à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Lise, Christine (Daniel Poulin) et Anne (Mario Bergeron). Elle est allée rejoindre son fils: feu Serge. Elle laisse également dans le deuil ses petits-fils: Karl, Hubert, Alexandre et Sébastien et son arrière-petit-fils Léonard. Elle était la sœur de: feu Gaston, feu Gastelle (feu Lucien Asselin), Laurentia (feu Gildas Drouin), feu Antonio (feu Monique Picard), feu Antonia (Eddy Grenier), feu Gabrielle, Maria, Denis (Armande Côté). Elle était la belle-sœur de (famille Picard): feu Paul-Henri, feu Lucien, feu Joseph-Emile (Louise Bilodeau), Jeanne-D'Arc, feu Charles-Eugène, feu Maurice, feu Roger, Bernadette (feu Georges-Aimé Bérubé), feu Monique (feu Antonio Rancourt). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 13h30.Les cendres seront ensuite déposées le jour-même au Mausolée Mont-Marie (152, rue du Mont-Marie, Lévis) en présence de la famille et des ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel de la Résidence Jardin des aînés pour les bons soins prodigués. Merci également au personnel de l'urgence et du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et réconfort. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418-835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418-387-1230 ou 1-888-387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.