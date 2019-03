LEVESQUE, Rose-Éva Pelletier



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 24 février 2019, est décédée à l'âge de 97 ans et 7 mois Mme Rose-Éva Pelletier, épouse de feu M. Oscar Levesque, fille de feu Mme Rose-Anna Pelletier et de feu M. Elzéar Pelletier. Elle demeurait à la résidence Jacinthe- Gagnon de Rivière-Ouelle, autrefois à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale mardi 5 mars de 19 h à 21 h et le mercredi 6 mars de 12 h à 14 h 15.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Ginette Bourgoin), Aline (Jacques Albert); ses petits-enfants: Carl (Marie-Claude Montminy), Sonia, Annie (Samuel Lebrun), Marie-Josée (Mickaël Laroche), Catherine (Philippe Lavoie). Elle était l'arrière-grand-mère de: Loïc, Méanne, Jérémy, Alyssa, Anaève, Théo, Kim, Aymerik, feu Mahée. Elle laisse également dans le deuil les enfants de Ginette Bourgoin: Dominique (Annie Dumais), Isabelle (Jocelyn Bernier), Lindsay (Sébastien Boutin), Raphaël (Jennifer Huard) et leurs enfants. Elle était la sœur de: feu Anne-Marie (feu Joseph Jeffrey), feu Simone (feu Alfred Desjardins), feu Marie-Ange (feu Joseph Lavoie), feu Laurette (feu Paul Levesque), feu Jeannine (feu Léopold Sirois), feu Sr Carmen. Elle était la belle-sœur de: feu Maurice (feu Cécile Charest), feu Paul (Laurette Pelletier), feu Rachel. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence Labrie de Saint-Pascal, de la résidence Jacinthe-Gagnon et de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1. La direction des funérailles a été confiée à la