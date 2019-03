À la défense de Justin Trudeau

Comme bien des Québécois, je suis avec perplexité la crise politique qui secoue actuellement Ottawa et qui fragilise le gouvernement, au point où certains en appellent à la démission de Justin Trudeau, ou du moins à la tenue d’élections anticipées.

Apparemment, pour certains, tout semble clair. Il y aurait d’un côté la vertu éthique, incarnée par Jody Wilson-Raybould, et de l’autre côté, un terrible manque de respect des institutions, incarné par Justin Trudeau.

Quelque chose m’échappe peut-être, mais dans cette histoire, Justin Trudeau me semble moins condamnable qu’il n’y paraît. Certes, le cabinet du premier ministre a pêché par amateurisme et il a fait preuve d’une maladresse déconcertante.

Mais derrière l’intégrisme éthique de Jody Wilson-Raybould et l’enthousiasme qu’il suscite au Canada anglais, on peut voir remonter à la surface la vieille tentation du Quebec bashing. Qu’il y ait un problème de gouvernance à SNC-Lavalin, tous en conviennent.

Mais ne confondons pas l’accessoire et l’essentiel. Sur le fond des choses, Justin Trudeau a voulu sauver SNC-Lavalin en trouvant un accord avec l’entreprise comme il y en a ailleurs dans le monde. C’est ce qu’on appelle faire de la politique en tenant compte du réel, qui n’est jamais aussi luisant qu’on le souhaiterait.

Je l’écris avec un puissant sentiment d’étrangeté, mais dans cette histoire, Justin Trudeau a défendu le Québec. Et je me dis que lorsqu’on est obligé, dans ce pays, de se fier à un tel personnage pour nous défendre, c’est bien la preuve qu’il nous faut le quitter au plus sacrant.