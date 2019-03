À surveiller cette saison

Tous les yeux sont braqués vers Toronto, qui est engagée dans une spirale infernale depuis la saison dernière. Après avoir atteint la finale de la Coupe MLS en 2016 et 2017, l’emportant la seconde fois, les Torontois ont atteint la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF l’hiver dernier, pour ensuite s’enfoncer et terminer au 9e rang dans l’Est.

La saison 2019 n’est pas encore commencée que le diable est aux vaches depuis le départ du directeur général, Tim Betzbachenko, au début du mois de janvier. Ali Curtis est venu en renfort, mais tout déraille. Victor Vazquez est parti, Sebastian Giovinco l’a imité. Et comme si ce n’était pas assez, l’entraîneur-chef, Greg Vanney, a foutu le défenseur néerlandais Gregory van der Wiel à la porte lors d’un entraînement en lui disant de ne plus jamais revenir et, depuis, Curtis cherche preneur. Et c’est sans compter les joueurs qui sont insatisfaits de leur situation contractuelle, comme l’arrière Chris Mavinga. Arrive ensuite dans ce contexte un Laurent Ciman qui a ralenti et qui a fait chou blanc à Dijon. Vanney semble avoir perdu son vestiaire et, à moins d’une belle récolte pendant le marché estival, Toronto risque de trouver l’année bien longue.