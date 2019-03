LÉGARÉ, Madeleine Lavoie



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 23 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Madeleine Légaré, épouse de monsieur André Lavoie. Née à Québec, le 14 juin 1933, elle était la fille de feu dame Alida Lapointe et de feu monsieur Émile Légaré. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux André, madame Légaré laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Mario (Marie-France Parent), France (Louis Martin), Hélène (Roger Racine), Serge (Claudine Desroches); ses petits-enfants: Gabriel (Amélie Rajotte), Bruno (Annie D'Amour), Simon (Christine Gagnon), Mathieu (Hélène Labadie), Mélanie (Alexandre Olivier), Sophie (Mathieu Morissette), Sandy (Dave Baker), Erik (Laurie Bérubé), Jessie, Geneviève (Gerry Piché), Valérie (Steven Brousseau), Frédéric, Maude, Félix; ses 23 arrière-petits-enfants; sa sœur Denise (Pierre Goulet); sa belle-sœur Francine Lavoie (Gaston Denault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Tél.: 418 687-6084, Site : www.michel-sarrazin.ca. Les funérailles sont sous la direction de