Abandonner la vente de cigarettes au supermarché

Le supermarché IGA de L’Île-des-Sœurs, dans le sud-ouest de Montréal, a décidé de ne plus vendre de cigarettes, pour des raisons de santé, mais aussi parce que les revenus issus de la vente de ces produits étaient à la baisse.

Les propriétaires du commerce ont indiqué en entrevue à TVA Nouvelles, qu’ils veulent contribuer à l’amélioration de la santé de la population, mentionnant également que les ventes avaient baissé drastiquement.

«On est rendus là. On est un marchand qui est contre ce produit-là d’abord et on constate que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Ce sont de gros inventaires et, pas de ventes. On a pris la décision d’arrêter ici», a affirmé Bruno Ménard, vice-président et copropriétaire de l’épicerie.

M. Ménard a indiqué que les ventes de cigarettes représentaient moins de 1 % de toutes les ventes du supermarché.

Selon les plus récents chiffres fournis par Santé Canada, le nombre d’unités de cigarettes vendues au Québec est passé de plus de 10,2 milliards en 2001, à plus de 6,6 milliards en 2017. Au Canada, le nombre de cigarettes vendues est passé de 42,1 milliards en 2001 à 27,1 milliards en 2017.

«Peut-être verra-t-on une accélération parce qu’il y a un certain déclin du nombre de consommateurs de tabac», a affirmé Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l’Association des détaillants en alimentation du Québec.

Les clients rencontrés par TVA Nouvelles à L’Île-des-Soeurs ne se sont pas opposés à cette décision du commerçant.

Le supermarché IGA a cessé de vendre des cigarettes, vendredi. Ses propriétaires ont toutefois assuré que leur décision n’avait pas de lien avec le jugement historique rendu le même jour par la Cour d’appel du Québec. La Cour a maintenu le jugement de 2015 de la Cour supérieure qui condamnait trois géants de l’industrie à verser 15 milliards $ à des fumeurs québécois qui sont devenus malades à cause de la cigarette, en développant un cancer, entre autres.