MECTEAU, Yves



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Yves Mecteau, survenu à Québec, le 18 février 2019. Il était le fils de feu Germaine Ross et de feu Jean Mecteau. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h,Il laisse dans le deuil ses enfants: Gabryel, Simon (Isabel Forcada) et Magalie (Keven Lessard); sa petite-fille Élise Mecteau; son frère André Mecteau (Diane Audet); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont Jacques Boulanger (Louise April) et Jean-Baptiste Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone: 1-877-882-2582.https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don