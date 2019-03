Anciens de la LNH souffrant de problèmes post-commotion: une étude vérifiera l’efficacité des cannabinoïdes

TORONTO – L’association des anciens de la Ligue nationale de hockey (NHL Alumni Association) s’associe à la firme de recherche Neeka Health Canada et le producteur de cannabis Canopy Growth pour évaluer un nouveau traitement post-commotion cérébrale à base de cannabinoïdes.

La clientèle cible de ce nouveau traitement est composée d’anciens joueurs de la LNH souffrant d’affections neurologiques post-commotion cérébrale.

«Un grand nombre de ces anciens athlètes professionnels de haut niveau ont développé des déficiences à la suite de commotions cérébrales subies durant leur carrière, allant de la dépression aux troubles de stress post-traumatique (TSPT), en passant par la démence évolutive et l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC)», peut-on lire dans un communiqué conjoint des trois partenaires.

«Dans certains cas, ces personnes peuvent être aux prises avec des limitations débilitantes qui touchent leur capacité à interagir avec leur environnement, concept appelé désintégration fonctionnelle par NEEKA Health Canada», lit-on également.

L'étude permettra d’entreprendre «les recherches scientifiques rigoureuses nécessaires pour déterminer les propriétés médicinales du cannabis, combiné à d'autres traitements éprouvés auprès de ce groupe d'athlètes d'élite fortement affligés, et l'effet possible de ce traitement combiné sur l'amélioration de leur capacité à interagir avec les membres de leur famille, leurs amis et leur collectivité».

L'étude, à laquelle participeront environ 100 anciens joueurs, doit commencer cet été et durer une année.