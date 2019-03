Benjamin Pelletier, futur coéquipier de Bryce Harper?

L’idée peut sembler saugrenue, mais l’espoir québécois Benjamin Pelletier pourrait très bien devenir le coéquipier de Bryce Harper dans quelques années chez les Phillies de Philadelphie.

Pelletier, 20 ans, doit d’abord poursuivre son développement, mais puisque le contrat de 330 millions $ conclu entre Harper et les Phillies est valide pour 13 ans, soit jusqu’en 2031, il y a lieu d’imaginer un tel scénario.

«Je n’aurais aucun problème de voir Ben Pelletier dans la gauche et Bryce Harper dans la droite dans trois ans avec les Phillies», a réagi le dépisteur québécois Alex Agostino, en riant.

Agostino est celui qui avait été à l’origine de la sélection de Pelletier par les Phillies, en 34e ronde, au repêchage de 2015. Il en avait alors fait, à 16 ans et 292 jours, le plus jeune joueur repêché dans l’histoire du baseball majeur.

«Ce n’est pas quelque chose à laquelle Ben doit penser présentement, a reconnu plus sérieusement Agostino, à propos de la possibilité de le voir un jour partager le champ extérieur avec Harper. Avec Pelletier, ce n’est pas compliqué, il frappe. Et s’il continue de frapper comme ça, il va monter les échelons.»

Pendant ce temps, le nouveau voltigeur de gauche des Phillies Andrew McCutchen écoulera les trois années de son contrat de 50 millions $ en 2019, 2020 et 2021.

L’éclosion d’un talent

Originaire de Varennes, Pelletier a connu une véritable éclosion dans l’organisation des Phillies, l’an dernier. Il a alors porté les couleurs des Crosscutters de Williamsport, dans la Ligue New-York Penn (saison courte). Nommé joueur par excellence de son équipe, le voltigeur a mené le club dans plusieurs catégories offensives, dont les circuits (9) et les points produits (45). En 69 matchs, il a par ailleurs maintenu une moyenne au bâton de ,277.

«Ç’a été ma meilleure saison jusqu’à maintenant, a reconnu Pelletier. J’ai bien produit au bâton. C’est ce que je voulais. Quand il y avait des gars sur les buts, je les faisais rentrer. Je réussissais à bien faire dans des situations importantes.»

Présentement à Clearwater, en Floride, en vue de la reprise des activités dans les ligues mineures, Pelletier reconnaît avoir beaucoup progressé depuis le jour où il a été repêché.

«Ça va être ma quatrième année avec les Phillies, j’avais 16 ans quand j'ai été repêché, j’ai été envoyé dans le monde des grands alors que mon élan n’était pas parfait, a-t-il résumé. Il y a eu des ajustements. L’organisation des Phillies m’a vraiment aidé. Ç’a été une grosse marche à monter d’embarquer là-dedans. Je me suis habitué de plus en plus et là, je me sens prêt.»

Un son différent

Comme tout bon dépisteur, Agostino suit de près son poulain et il n’est pas peu fier des commentaires qu’il entend à son sujet.

«Son entraîneur de l’an dernier Pat Borders, qui a longtemps joué dans le baseball majeur, me disait que lorsque Ben frappe, le son produit au contact de la balle est différent comparativement aux autres joueurs, a noté Agostino. Et cette année, depuis qu’il est arrivé en Floride, on me dit que ses pratiques au bâton sont spectaculaires.»

En rêvant au jour où il rejoindra Harper, Pelletier devrait logiquement entamer la prochaine saison avec les BlueClaws de Lakewood, dans la South Atlantic League, au niveau A.

«Mon but ultime, c’est de me rendre dans les ligues majeures et de performer une fois rendu là, a exprimé le jeune homme. Mais à court terme, je dois y aller étape par étape.»