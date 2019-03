Bergevin garde le cap

Marc Bergevin avait un plan et il l’a respecté en ne sacrifiant pas les jeunes espoirs de l’organisation ; mais en ne réalisant aucune transaction majeure, il a aussi fait le pari de ne pas perdre de joueurs-clés d’ici la conclusion de la saison régulière.

Oui, il a acquis des gars comme Thompson et Weise, des joueurs de quatrième trio, mais il ne faudrait pas que le Canadien perde des joueurs-clés au sein de ses deux premiers trios. Le CH a un petit peu de profondeur et c’est dur de le blâmer.

Il y a des jeunes qui s’en viennent dans l’organisation. Peut-être que Marc sait où ça va se terminer avec ces jeunes-là. Je ne connais pas beaucoup ces derniers, mais Marc connaît sans doute leur importance et le moment où ils vont jouer dans la LNH. On ne fait que spéculer.

Des sept meilleurs marqueurs du Canadien, six ont été obtenus par le biais de transactions et c’est peut-être l’une des raisons pour laquelle Bergevin a dit que c’était assez. Plusieurs choix de l’organisation ne se sont pas avérés fructueux dans les dernières années. Pensons aux Tinordi, McCarron et Scherback. Il faut garder les espoirs à un moment donné. Les meilleurs joueurs de la plupart des formations ont été développés dans leur système et proviennent du repêchage.

Lutte sans merci

N’empêche qu’il est très important que le CH participe aux séries. Plusieurs équipes seront meilleures l’an prochain, dont les Sabres, les Panthers, les Flyers, et même les Rangers. C’est en séries que tu acquiers ton expérience et que tu apprends à connaître encore plus les forces et les faiblesses de ton équipe. C’est aidant pour le travail du directeur général quand vient le temps d’améliorer son effectif. Carey Price devrait voir beaucoup d’action au cours des prochaines semaines, parce que c’est une question de vie ou de mort.

Le Canadien amorce la dernière étape de la saison et est impliqué dans une lutte sans merci dans l’Association de l’Est avec la Caroline, Pittsburgh et Columbus pour une place en séries. Il faut écarter les Flyers, qui vont manquer de temps.

De ces quatre équipes, trois sont dirigées par des entraîneurs d’expérience en Claude Julien (Montréal), John Tortorella (Columbus) et Mike Sullivan (Pittsburgh). Rod Brind’Amour (Caroline) a moins d’expérience, mais avec sa fougue et son passé de joueur, il semble en pleine possession de ses moyens.

Le CH et les Hurricanes se ressemblent par leur jeunesse et leur fougue, tandis que les Penguins et les Blue Jackets ont l’expérience comme point commun.

Les Jackets ont décidé de jouer la grosse partie de poker en y allant all-in en mettant la main sur Matt Duchene et Ryan Dzingel. Je connais leur président John Davidson. Il veut gagner. Ce n’est pas le genre de gars qui veut acheter du temps.

Quant aux Penguins, bien qu’ils vieillissent, on ne peut les écarter du chemin avec des vétérans de la trempe des Crosby et Malkin.

Mauvaise décision à Toronto

À Toronto, les Maple Leafs ont quelques pas d’avance, mais ils ont sans doute effectué la pire transaction, celle de Jake Muzzin, sacrifiant un choix de première ronde pour un défenseur qui cumule les gaffes depuis son arrivée à Toronto. Je suis persuadé que c’est Mike Babcock qui voulait Muzzin puisqu’il l’avait dirigé à la Coupe du monde en 2016.

- Propos recueillis par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie

Triste pour Boucher

Le congédiement de Guy Boucher était-il nécessaire à cette période-ci de la saison ? Pas plus tard que cette saison, le directeur général Pierre Dorion disait qu’il ne l’avait pas aidé ! Boucher était dans une situation inconfortable, et c’est malheureux que ça se produise avec 18 matchs à jouer. Il fait son travail dans une situation où il ne pouvait pas gagner. Il n’a rien à se reprocher, et je pense qu’il va rebondir.

Maintenant, qui le remplacera de façon permanente ? Alain Vigneault et Bob Hartley arrivent en tête de liste selon moi. Et j’irais avec un long shot en Michel Therrien. Un entraîneur francophone doit absolument revenir à la barre des Sénateurs. Ce sont trois gars d’expérience qui ont les qualités requises. De plus, les Sénateurs ont besoin d’un vendeur.

Un sondage particulier

Le sondage paru hier qui révélait que P.K. Subban était le joueur le plus surévalué m’a fait quelque chose, parce que cela a été fait de manière anonyme. Il n’y a pas un joueur qui a le courage de sortir publiquement pour s’affirmer. On apprenait aussi que Crosby était le meilleur joueur selon ses pairs et que Tortorella était l’entraîneur pour qui le moins de hockeyeurs souhaitent jouer. À un mois des séries, je n’aime pas qu’on publie des choses semblables.

D’ailleurs, je ne peux pas croire que les noms de Subban et Dion Phaneuf, qui est en fin de carrière, sont dans le même paragraphe.

Tavares : les fans ont le droit

John Tavares a reçu un accueil glacial de la part des partisans des Islanders, jeudi soir. Ils ont choisi de lui montrer leur mécontentement ! C’est normal, Tavares a choisi de les abandonner. Tu ne peux pas toujours avoir le beau côté de la médaille. Les partisans peuvent montrer à la fois leur admiration et leur mécontentement.

Et il ne faudrait pas oublier Benoît Groulx, un natif du coin qui a longtemps dirigé les Olympiques dans la LHJMQ.