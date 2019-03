Catherine Dorion se trompe de diffuseur

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'énoncé

En posant une question sur l’absence d’un contenu québécois minimalement imposé à Netflix, la porte-parole de Québec solidaire en matière de culture, Catherine Dorion, a déclaré de façon surprenante : « Je n’ai plus la télé, mais j’ai Netflix, ça fait que j’écoute House of Cards, j’écoute Game of Thrones, The Handmaid’s Tale », a-t-elle dit lors de la période de questions, mercredi.

Les faits

Malheureusement pour la députée Dorion, ni Game of Thrones, ni The Handmaid’s Tale sont des séries diffusées sur Netflix. Elles sont respectivement diffusées sur HBO et Hulu, des concurrents de Netflix. Au Québec, les téléspectateurs qui souhaitent regarder ces séries via leur service de câblodistribution doivent être abonnés à CraveTV, qui détient les droits de diffusion de ces séries au Canada. Ils peuvent aussi choisir de les regarder sur internet via des services payants, mais pas sur Netflix.

Elle a toutefois reconnu son erreur dans un commentaire sur Facebook le jour même, expliquant : « Dans ma tête, je parlais de Netflix et [de] toutes les autres plateformes du genre ».

