Ces rapaces ont plus qu'un truc pour appâter nos jeunes filles

RECRUTÉES DÈS 14 ANS

Les jeunes filles peuvent être recrutées dès l’âge de 14 ans. Ces jeunes filles « plus fragiles » seront ainsi plus facilement « contrôlées » et plus enclines à développer une histoire d’amour avec leur proxénète. Selon nos informations, certains pimps tenteraient d’éviter de cibler les mineures, afin d’attirer moins facilement l’attention de la police, mais ce n’est pas le cas à Québec, assure le SPVQ.